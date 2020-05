05.05.2020 | Hersteller

Apple: Entwicklerkonferenz WWDC findet online statt

Apple wird seine Entwicklerkonferenz WWDC in diesem Jahr wegen der Corona-Krise online veranstalten. Der Termin steht jetzt fest.

Apple-Chef Tim Cook

Apple wird seine Entwicklerkonferenz WWDC in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ab dem 22. Juni online veranstalten. Alle App-Entwickler werden kostenlos über die Website und App daran teilnehmen können, wie der iPhone-Konzern am Dienstag ankündigte. Üblicherweise ist die Teilnehmerzahl bei dem Events auf einige Tausend begrenzt - und Apple muss die rund 1600 Dollar teuren Tickets unter den vielen Interessenten verlosen. Bei der mehrtägigen WWDC gibt Apple traditionell einen Ausblick auf künftige Funktionen in der Software seiner Geräte - und stellt manchmal auch neue Hardware vor. So präsentierte Apple im vergangenen Jahr auf der Konferenz den teuren Profi-Computer Mac Pro.

Unter Branchenbeobachtern wird zugleich bereits die Frage diskutiert, ob Apple bei einem Erfolg der Online-Entwicklerkonferenz nach dem Ende der Corona-Krise zum alten Modell zurückkehrt oder das digitale Format beibehält. (dpa)