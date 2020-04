06.04.2020 | Distribution

Also will digitale CTV international ausrollen

Distributor Also will seine Hausmesse CTV jetzt auch international digital ausrollen. 20 weitere Länder sollen noch in diesem Monat starten.

Virtuelle Keynote von Also-Chef Möller-Hergt

Distributor Also will seine Hausmesse CTV jetzt auch international digital ausrollen. Noch in diesem Monat, am 28. April, soll das Event in allen weiteren 20 Ländern stattfinden, in denen das Unternehmen vertreten ist. Dazu zählen die vier skandinavischen Länder, Polen, die baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Frankreich, die Niederlanden oder Belgien. In der DACH-Region hätten mehr als 6.000 Besucher im Schnitt rund 5 Vorträge oder Webinare gehört und insgesamt weit über 100.000 Klicks getätigt. Ab dem 8. April können sich interessierte Reseller auf den jeweiligen Länderseiten kostenlos zum Messebesuch anmelden.

«Die positive Resonanz der Besucher, ob an der digitalen Pinnwand oder in den vielen persönlichen Gesprächen, die unsere Mitarbeiter im Nachgang mit den Besuchern führten, hat uns überzeugt, das Format unseren Kunden in allen Also-Ländern zugänglich zu machen», so Also-CEO Gustavo Möller-Hergt.