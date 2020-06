15.06.2020 | Distribution

Also: Webinar rund um Home-School-Endgeräte

Also startet ein Webinar zum Thema Home School und erläutert, wie Reseller ihren Kunden eine Lösung für Home-School-Geräte mit individuellen Finanzierungsmöglichkeiten anbieten können.

Also veranstaltet am 16. Juni 2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr ein Webinar zum Thema Home School und erläutert, wie Reseller ihren Kunden eine Lösung für Home-School-Geräte mit individuellen Finanzierungsmöglichkeiten anbieten können. Schulen setzen verstärkt auf die Unterstützung der Eltern bei der Finanzierung von Endgeräten, da die staatlichen Fördermittel aus dem DigitalPakt nicht ausreichen, um flächendeckend allen Schülerinnen und Schülern moderne Arbeitsgeräte für flexibles Lernen beim digitalen Home-School-Modell zur Verfügung zu stellen. Dank des neuen Education-Mietshops von Also können nun Reseller ihren Kunden ausgewählte Arbeits- und Lerngeräte zum Kauf anbieten, kombiniert mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten. Die gesamte Abwicklung und die Auslieferung an den Endkunden wird vom DSistributor übernommen, auf Wunsch ist dies lückenlos im Namen des Resellers möglich.

Also-Partner, die mehr zum Thema Home School und Elternfinanzierung erfahren möchten, können sich noch bis zum 15. Juni zum unter folgendem Link anmelden.