12.05.2020 | Distribution

Also verstärkt Konzernleitung

Thomas Meyerhans, Leiter Recht und Personal, rückt in die Konzernleitung von Also auf. Grund sei die hervorragende Arbeit des «Executive Committees», so der Konzern.

Thomas Meyerhans, Leiter Recht und Personal, rückt in die Konzernleitung von Also auf. Grund sei die hervorragende Arbeit des «Executive Committees», so der Konzern. Das Team habe exzellente Ergebnisse erzielt, sowohl was die regionale Expansion, den Ausbau der Marktposition als auch die Entwicklung der drei Geschäftsmodelle Supply, Solutions und Service betreffe. Dieser Erfolgskurs mache eine Verstärkung innerhalb der Konzernleitung notwendig, teilte der Konzern am Dienstag mit. Also brachte im Februar 2018 das interdisziplinäre «Transformation-Executive-Team (TET)« an den Start. Das Team soll sich seitdem um Digitalisierung, Strukturoptimierung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle kümmern. Dabei sind Top-Manager aus verschiedenen Niederlassungen, zum Start war Meyerhans bereits dabei.

Nach einem rechtswissenschaftlichen Studium in Heidelberg, Lausanne und Mainz führte Meyerhans seine berufliche Laufbahn in drei international tätige Wirtschaftskanzleien, bevor er zu Also kam. Künftiger Schwerpunkt des Juristen soll neben der Leitung der Konzern-Rechtsabteilung die Unterstützung des Verwaltungsrates in enger Zusammenarbeit mit einer Schweizer Kanzlei sein. Darüber hinaus soll er weiterhin das Center of Competence for HR leiten und die Digitalisierung von Rechts- und Personalabteilung vorantreiben.