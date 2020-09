22.09.2020 | Distribution

Also stellt KI-Marktplatz-Plattform vor

Basierend auf der Technologie seines Cloud-Marketplace lanciert Also eine neue Plattform für KI. Peter Ivanov wird Head of Artificial Intelligence.

Basierend auf der Technologie seines Cloud-Marketplace lanciert Also eine neue Plattform für Künstliche Intelligenz (KI). Sie soll laut einer Mitteilung Technologien, Produkte und Dienstleistungen von führenden KI-Anbietern mit dem Experten-Netzwerk von Also zusammenführen. Das Angebot reiche von einzelnen Bausteinen bis hin zu kompletten Anwendungen. Zu den Anwendungsfällen von KI gehören Optimierungs-Empfehlung für und Automatisierung von Verkaufsprozessen, die digitale Unterstützung für Wissens-Arbeiter oder die Unterstützung bei Cybersecurity-Bedrohungen. Experten sagen voraus, dass sich der Markt für KI in den nächsten vier Jahren mehr als verdoppeln und von 156,5 Milliarden auf über 300 Milliarden Dollar im Jahr 2024 wachsen wird.

Also selbst setzt Künstliche Intelligenz und RPA seit 2017 in der eigenen Organisation und bei den internen Prozessen ein. Die Lösungen werden zur Entwicklung von Prozessverbesserungen und der Beschleunigung von Prozessen durch KI-gestützte Software für Process Mining und Process Excellence eingesetzt. Zudem hat der Konzern Peter Ivanov zum Head of Artificial Intelligence ernannt. Der Bulgare Ivanov ist seit 2019 bei Also. Der Distributor baut ein spezielles KI-Partnerprogramm für Systemhäuser und Reseller auf. Auf diese Weise will das Unternehmen sicherstellen, dass Partner jede Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um erste KI-Projekte erfolgreich umzusetzen.