12.01.2020 | Distribution

Distribution

Also schließt Fusion mit Roseville Investments ab

Die Fusion von Also Polska mit Roseville Investments, dem polnischen Nachfolgeunternehmen von ABC Data, ist abgeschlossen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding

Die Fusion von Also Polska mit Roseville Investments, dem polnischen Nachfolgeunternehmen von ABC Data, ist abgeschlossen. Mit diesem Schritt werde die neue Organisation zu einem der führenden Technologie Provider und IT-Anbieter in Polen, teilte der Distributor mit. «Die Integration beider Unternehmen wird die Marktposition von Also in Polen weiter stärken», betont Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding. «Mit einem engagierten und sehr kompetenten Management Team am Start haben wir zudem die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, spannende Perspektiven im Hinblick auf mehr Wachstum für unsere Business Partner und für uns zu eröffnen». Die neue Organisation soll von den 3S-Geschäftsmodellen und den Plattformen für IoT, Virtualisierung, Cybersecurity und 3D-Printing der Also-Gruppe profitieren, heißt es weiter.

Also teile im Dezember 2018 mit, den polnischen Distributor, der traditionell stark im Peripherie- und Komponentengeschäft ist, übernehmen zu wollen. ABC Data ist in sechs europäischen Ländern aktiv und erzielte in 2017 einen Umsatz von 1,08 Milliarden Euro. Über eine Niederlassung in Puchheim war ABC Data auch kurzzeitig auf dem deutschen Markt aktiv. Die Filiale unter Leitung vom ehemaligen Samsung-Manager Karl Tucholski wurde im Februar 2015 geschlossen.