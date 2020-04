27.04.2020 | Distribution

Also öffnet Büros wieder

Entsprechend der Empfehlungen der nationalen Gesetzgeber will Also ab dem 27.04. damit beginnen, den Betrieb an den internationalen Standorten wieder hochzufahren.

Entsprechend der Empfehlungen der nationalen Gesetzgeber will Also ab dem 27.04. damit beginnen, den Betrieb an den internationalen Standorten wieder hochzufahren. Ein Experten-Team habe in enger Abstimmung mit operativen Mitarbeitern und einem Virologen die Rahmenbedingungen dafür erarbeitet, teilte der Konzern mit. In einem Stufenprogramm soll die Büro-Präsenz schrittweise erhöht werden. Also Schweiz werde dabei als Blaupause für die neue Normalität dienen, heißt es weiter. Die verantwortlichen Corona-Teams jedes Landes würden rotierende Anwesenheitsgruppen definieren, die nach klar definierten Vorgaben und unter Berücksichtigung der persönlichen Situation jedes Mitarbeiters zusammengesetzt würden. In den Büros gelte ein Paket an Sicherheitsmassnahmen, das den maximal möglichen Schutz der Mitarbeitenden, ihrer Familien und der Kunden gewährleisten soll. Sie reichen von der Veränderung der Raumbesetzung über Körpertemperaturmessungen bis zur Bereitstellung von Mund-/Nase-Schutzmasken.

«Die Nachfrage der letzten Wochen belegt, dass Wirtschaft, Schulen und die Gesellschaft die IT-Branche jetzt noch mehr als sonst brauchen. Corona hat gezeigt, wie flexibel und schlagkräftig das Unternehmen ist. Es wurde aber auch deutlich, wie wichtig der persönliche Kontakt und das vernetzte Arbeiten zwischen den einzelnen Abteilungen ist. Daher werden wir Zug um Zug die Vor-Ort-Präsenz erhöhen. Höchste Priorität dabei haben die Sicherheit und Gesundheit der Menschen», so Also-CEO Gustavo Möller-Hergt.