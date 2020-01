14.01.2020 | Distribution

Distribution

Also nimmt weitere 3D-Drucker ins Programm

Also baut das 3D-Portfolio weiter aus. In das Programm aufgenommen wurden die professionellen 3D-Drucker von DWS und Leapfrog sowie das Einsteigermodell von Sculpto.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG

Also baut das 3D-Portfolio weiter aus. In das Programm aufgenommen wurden die professionellen 3D-Drucker von DWS und Leapfrog sowie das Einsteigermodell von Sculpto. Die 3D-Drucker des italienischen Herstellers DWS wurden speziell für den Einsatz im Schmuck- und Dental-Bereich sowie für die spezifische Herstellung einzelner Produkte und Prototypen entwickelt. Sie verwenden das laserbasierte Schichtbauverfahren (SLA) und arbeiten mit einer breiten Palette von selbst entwickelten Materialien und eigener Software. Also vertreibt in Deutschland unter anderem den DWS Dental-Drucker DFAB einschliesslich der Materialien, mit denen Zahnersatz in weniger als 20 Minuten hergestellt und gleich eingesetzt werden kann. Anders arbeiten hingegen die Leapfrog FDM-Drucker: Die beiden Druckköpfe können in verschiedenen Modi unabhängig voneinander betrieben werden und auch mit mehreren Materialien parallel arbeiten. Der Distributor vertreibt das Modell Bolt Pro des niederländischen Herstellers in Europa.

2017 nahm Also den ersten 3D-Drucker in das Portfolio auf. Seit dieser Zeit hat der Distributor seine Angebotspalette rund um die Additive Fertigung weiter ausgebaut. Die 3D-Drucker und Lösungen, die von Also vertrieben werden, unterstützen damit unterschiedliche komplette Workflows in der Additiven Fertigung bis hin zum fertigen Produkt. «Wir werden auch in diesem Jahr weiter in dieses spannende Thema investieren und neue Partner an Bord holen», kündigt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG, an.