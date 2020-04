03.04.2020 | Distribution

Also mit As-a-Service-Plattform für Gesundheitsdienstleister

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG

Also hat mit der P.E.G. eG, einer Einkaufsgenossenschaft im deutschen Gesundheitsmarkt, eine Partnerschaft geschlossen, die es ihren Miteigentümern ermöglicht, über den Cloud-Marktplatz von Also As-a-Service-Leistungen zu beziehen - vom IT-Workplace bis zum Visitenwagen - und dabei gleichzeitig immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Hierfür stellt der Distributor eine eigene Plattform bereit, die auf die speziellen Bedürfnisse der mehr als 600 Miteigentümer, in deren Händen über 3.300 Gesundheits- und Sozialeinrichtungen liegen, zugeschnitten ist. Die Einkaufsgenossenschaft P.E.G. eG wurde vor fast 50 Jahren gegründet, um auf Augenhöhe mit grossen Lieferanten und Industriepartnern in der Gesundheitswirtschaft verhandeln zu können. Wichtigstes Ziel war es, mit professionellem Beschaffungsmanagement eine optimale Dienstleistung für die Miteigentümer zu attraktiven Einkaufskonditionen auf die Beine zu stellen. Heute ist die Einkaufsgenossenschaft mit einem Umsatzvolumen von rund 830 Millionen Euro marktführend. Sie unterstützt ihre Miteigentümer beim Einkauf sämtlicher Produkte und Dienstleistungen, die für die Versorgung von Patienten, Rehabilitanden und Pflegebedürftigen notwendig sind.

«Der Gesundheitssektor befindet sich im digitalen Umbruch. Studien gehen davon aus, dass das Marktvolumen für digitale Produkte und Dienstleistungen bis 2025 bei bis zu 38 Milliarden Euro in Deutschland und etwa 155 Milliarden Euro in der EU liegen wird», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. «Gemeinsam mit der P.E.G. bündeln wir nun unsere Kräfte und Kompetenzen, um als starker Player die Versorgung des Marktes mit den besten und innovativsten Produkten und Lösungen as-a-Service sicherzustellen».