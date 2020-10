13.10.2020 | Distribution

Also listet Security-Lösungen von Greenbone

Also erweitert sein Security-Portfolio um die Schwachstellen-Management-Lösungen von Greenbone Networks.

Also erweitert sein Security-Portfolio um die Schwachstellen-Management-Lösungen von Greenbone Networks. Diese ermöglichen die Betrachtung der IT-Struktur aus dem Blickwinkel eines Angreifers, mit dem Ziel Schwachstellen aufzudecken und zu managen. Cyber-Attacken auf Unternehmen, Behörden und Krankenhäuser sind längst in der realen Welt angekommen und bedrohen die Geschäftsfähigkeit ganz erheblich. Deshalb sei der Greenbone Security Manager (GSM) eine wichtige Ergänzung zu bisher angebotenen reaktiven Security-Lösungen wie beispielsweise Firewalls. Er identifiziert Sicherheitslücken in der IT, bewertet deren Risikopotenzial und empfiehlt Maßnahmen zur Behebung.

«Mit den Soft- und Hardware-Lösungen für Schwachstellen-Analyse und -Management von Greenbone ergänzen wir den Also Security Circle nicht nur um ein wichtiges neues Segment, wir bieten unseren Resellern damit auch erhebliches Service- und Cross-Selling-Potenzial», so Marc Hövelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity DACH bei Also Deutschland.