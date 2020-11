17.11.2020 | Distribution

Also läutet Jahresendgeschäft mit Black Week ein

Also läutet das Jahresendgeschäft mit einer Black Week ein.

Also läutet das Jahresendgeschäft mit einer Black Week ein. Fünf Tage lang, von Montag, 23. November, bis zum Black Friday am 27. November, sollen Reseller in den Genuss von Top-Angeboten und niedrigen Einkaufspreisen kommen. Reseller profitierten bei ausgewählten Topsellern aus vielen verschiedenen Produktbereichen wie Notebooks und Zubehör, Drucker, Displays, Storage und Komponenten, von den sehr günstigen Konditionen und könnten sich mit attraktiven Schnäppchen-Angeboten für das Weihnachtsgeschäft eindecken, teilte der Broadliner mit.

Die Angebote gelten ausschließlich für Online-Einkäufe und lagernde Artikel und solange der Vorrat reicht. Ab Montag, dem 23. November, können Also-Reseller zuschlagen.