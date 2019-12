11.12.2019 | Distribution

Distribution

Also gibt Termin für CTV bekannt

Die Also-Hausmesse «Channel Trends+Visions» findet am Freitag, den 27. März 2020, auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt.

Die Also-Hausmesse «Channel Trends+Visions» findet am Freitag, den 27. März 2020, auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Ab sofort können sich Fachhändler über www.alsoctv.de für die Veranstaltung registrieren und als Early Birds den Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen. Also bietet die Messetickets noch bis Ende Januar zum Sonderpreis von 19 Euro statt 29 Euro pro Person an. Bonus-Club-Mitglieder können die Teilnahmegebühr mit Bonuspunkten begleichen.

Mit der Live-Schaltung der Messe-Webseite startet somit der Countdown zur CTV 2020. Auf alsoctv.de finden sich erste Informationen sowie einige Impressionen von der vergangenen Veranstaltung. Fachhändler haben in diesem Jahr zudem erstmals die Möglichkeit, schon bei der Anmeldung die für sie wichtigen Themen zu selektieren, um ihren Messebesuch effizienter zu planen.