Also führt nutzungsbasiertes Lizenzprogramm von Adobe ein

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding

Also startet Adobes neues nutzungsbasiertes Lizenzprogramm, genannt Value Incentive Plan (VIP) Marketplace. Die Lösung soll einen effizienten Verwaltungsprozess für Creative-Cloud-Anwendungen und Acrobat DC über den Cloud-Marketplace von Also bieten. Der VIP Marketplace soll Resellern zudem die Möglichkeit eröffnen, neue Branchen, wie die Kreativbranche oder firmeneigene Design-Abteilungen, mit modernsten Tools anzusprechen. Das neue Angebot steht Kunden und Partnern ab dem 22. Juni über den dänischen, ab dem 6. Juli über den deutschen, schweizerischen und niederländischen Also-Cloud-Marketplace zur Verfügung.

«Vorteile dieser Funktionalität im Vergleich zu herkömmlichen VIP-Abonnements sind die automatische Verlängerung von Lizenzen, der geringere Handling-Aufwand und ein höherer Automatisierungsgrad. Die automatische Verlängerung fördert die Kundenbindung, es wird weniger Vertragskündigungen geben. Außerdem müssen die Reseller weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden und haben so mehr Zeit, sich auf das Wachstum ihres Unternehmens zu konzentrieren», so Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding.