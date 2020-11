26.11.2020 | Distribution

Distribution

Also expandiert nach Südeuropa

Distributor Also will sein As-a-Service-Geschäftsmodell ab 2021 in Spanien einführen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding

Distributor Also will sein As-a-Service-Geschäftsmodell ab 2021 in Spanien einführen. Der IT-Channel erlebe dort momentan unmittelbar die Bedeutung von digitalen Plattformen (Cloud, IoT, Streaming) und virtuellen Organisationen und suche daher nach einem möglichst erfahrenen Anbieter mit substanziellem Portfolio, begründet Also in einer Mitteilung den Schritt. Reseller, IT-Systemintegratoren und andere Vertriebspartner können über «Also Cloud Spain» ihren Kunden künftig Cloud-basierte Lösungen anbieten. Der Cloud Market Place (ACMP) des Anbieters macht derzeit nach Angaben des Konzerns rund 1.600 verschiedene Anwendungen von über 100 Anbietern zugänglich. Zum Portfolio gehört unter anderem die Microsoft- und Adobe-Produktpalette, Cybersecurity-Lösungen, IoT-Produkte und KI-basierte Software.

«Wir expandieren in dieser Region mit einem hoch attraktiven Geschäftsmodell und einem sehr kompetenten Team. Wir verfügen über das Portfolio, die Erfahrung und die finanzielle Substanz, um unsere Präsenz in Europa zu verstärken. Spanien ist ein erster logischer Schritt, da wir in diesem Land bereits durch unser Engagement in einer Streaming-Plattform präsent sind», kommentiert Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding.