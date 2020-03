01.03.2020 | Distribution

Also erweitert Sortiment rund um 3D-Druck

Also kooperiert mit einem weiteren Hersteller von 3-D-Druck-Materialien: BASF. Unter der Marke Forward AM vertreibt BASF das Produkt Ultrasint(R) TPU01. Der Werkstoff ist insbesondere für die Herstellung von widerstandsfähigen, abriebfesten und elastischen Teilen geeignet, wie sie etwa für Sport- und Freizeitschuhe, aber auch in der Automobilindustrie benötigt werden. Ab sofort kann der neue Thermoplast Kunststoff über Also europaweit bezogen werden. Er wurde speziell für die HP Jet Fusion 5200-Serie entwickelt.

«Additive Fertigung wird erst dann zu einer echten Alternative im Produktionsprozess, wenn die Auswahl an Materialien stimmt und das Ergebnis überzeugt», betont Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. «Mit dem Werkstoff von BASF erweitern wir unser Portfolio für den 3D-Druck um ein qualitativ äusserst hochwertiges Produkt, das bei der Herstellung unterschiedlichster Waren und Komponenten - vom Sportschuh bis zum Auto - eingesetzt werden kann.»