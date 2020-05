11.05.2020 | Distribution

Also bietet Ionos über Cloud-Marktplatz an

Also bietet ab sofort die Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) Leistungen von Ionos in allen europäischen Also-Ländern über den hauseigenen Cloud-Marktplatz an.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding

Also bietet ab sofort die Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) Leistungen von Ionos in allen europäischen Also-Ländern über den hauseigenen Cloud-Marktplatz an. Im Fokus stehen IT-Services nach Bedarf für kleine und mittelständische Unternehmen. Ionos (ehemals 1&1 IONOS) ist mit mehr als acht Millionen Kundenverträgen ein führender europäische Anbieter von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Services und Hosting-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt zehn Rechenzentren mit 90.000 Servern in Europa und den USA. Reseller und Endkunden könnten künftig darüber entscheiden, ob sie ihre IaaS-Dienstleistungen nun von einem in Deutschland ansässigen Provider beziehen wollen, teilte der Distributor mit.

«Ionos ist mit seinen über drei Millionen SMB-Kunden ein idealer Partner, um in enger Kooperation mit dem Channel besonders in unserem Kern-Endkunden-Segment der kleinen und mittleren Unternehmen weiter zu wachsen», so Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding.