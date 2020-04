05.04.2020 | Distribution

Also bietet E-Mail-Schutz für Microsoft Office 365

Also hat Vade Secure für Office 365 in die hauseigene Cybersecurity-Plattform integriert und macht den Service über den Cloud-Marktplatz den Partnern in 87 Ländern zugänglich. Vade Secure ist ein Unternehmen für prädiktive E-Mailabwehr. Die Sicherheits-Software schützt gegenwärtig 600 Millionen Posteingänge in 76 Ländern. Reseller und MSPs haben damit ab sofort die Möglichkeit, ihren Kunden eine Sicherheits-Lösung für die Office 365 Suiten zu bieten. Vade Secure kann as-a-Service bezogen werden.

«95 Prozent aller Cyberangriffe auf Unternehmen finden per E-Mail statt, wobei verschiedene Studien belegen, dass Microsoft Office 365 das gegenwärtig bei Hackern beliebteste Einfallstor für Angriffe auf sensible Unternehmensdaten ist», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG.