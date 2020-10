04.10.2020 | Distribution

Acmeo startet Solution Day Online

Im Mittelpunkt der virtuellen Konferenz von Acmeo stehen Impulse zum Auf- und Ausbau von Dienstleistungen im Bereich «flexibler Arbeitsplatz».

Udo Schillings, Leiter Marketing und Herstellermanagement bei Acmeo

Im Mittelpunkt der am 8. Oktober stattfindenden, virtuellen Konferenz von Acmeo stehen Impulse zum Auf- und Ausbau von Dienstleistungen im Bereich «flexibler Arbeitsplatz“. Mit dessen Bedeutung sei in den letzten Monaten auch die Gefahr von Cyberangriffen stetig gewachsen und der Risikofaktor Mensch relevanter geworden, begründet der Cloud-Distributor den Schritt. Systemhauspartner informieren sich auf Vorträgen, Live-Demos, virtuellen Messeständen und im Teilnehmerforum über IT-Infrastrukturen und Kommunikationsmittel sowie effektive IT-Sicherheitskonzepte. Sie helfen, solche Angriffsflächen und Risikofaktoren künftig zu minimieren.

«Das Thema Homeoffice ist ein heiß diskutiertes Pflaster. Was funktioniert gut, was nicht? Was sind die tatsächlichen Risiken? Im Frühjahr musste alles sehr schnell gehen. Nun aber sollte das Augenmerk verstärkt darauf liegen, existierende Strukturen zu optimieren und die Sicherheit zu verbessern», so Udo Schillings, Leiter Marketing und Herstellermanagement bei Acmeo. Beim Solution Day Online am 8. Oktober gilt, soweit möglich, ein Powerpoint-Verbot. Die Teilnehmer können sich in Live-Demos praxisbezogene Lösungsansätze für technische Herausforderungen ebenso zeigen lassen wie Konzepte zur Vermeidung von Sicherheitslücken. Die Teilnahme ist kostenfrei.