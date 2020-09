23.09.2020 | Distribution

Distribution

Acmeo schließt Distributionsvertrag mit Liongard

Der Value-Added-Distributor Acmeo erweitert sein Portfolio im Bereich Managed Services um Liongard.

Stefan Steuer, Acmeo

Der Value-Added-Distributor Acmeo erweitert sein Portfolio im Bereich Managed Services um Liongard. Mit dem US- amerikanischen Spezialisten für automatisierte Dokumentation bietet der Distributor seinen Systemhauspartnern künftig eine zentrale Ansicht über Veränderungen in der IT-Landschaft von deren Kunden und unterstützt damit die nahtlose Bereitstellung von Daten zahlreicher Schlüsselsysteme. Liongard Roar ist eine speziell für MSPs entwickelte Middleware. Mittels der Integration für zahlreiche Plattformen und häufig genutzte Lösungen sollen Arbeitsprozesse verschlankt und automatisiert werden. Diese können anschließend in IT Glue synchronisiert werden. Die einheitliche Oberfläche bietet aktuelle Dokumentationen, Reports und selbst definierbare Alarme für Kunden und deren Systeme.

«Mit Liongard Roar profitieren unsere Partner von mehr Transparenz in ihren Daten, die jeden Tag wichtig im Unternehmen sind und sie sparen sich somit eine zeitaufwendige Suche», so Holger Schonvogel, Produktspezialist IT Glue, RapidFire Tools und Liongard Roar bei Acmeo.