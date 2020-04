22.04.2020 | Distribution

Acmeo-Partnerkonferenz findet online statt

Die Acmeo-Partnerkonferenz findet dieses Jahr erstmalig als reines Online-Format statt.

Isabelle von Künßberg

Die Partnerkonferenz von Cloud-Distributor Acmeo findet dieses Jahr erstmalig vom 28.-20. April als reines Online-Format statt. Ursprünglich war die Veranstaltung in Fulda geplant. «Wir haben die Veranstaltung ganz bewusst nicht in den Herbst verschoben, da die Inhalte und der Austausch unserer Partner untereinander gerade jetzt besonders wichtig sind. Wir alle haben zurzeit viele Herausforderungen. Gerade deshalb führen wir das Event durch», betont Isabelle von Künßberg, Leitung Akademie und Personal, Prokuristin bei Acmeo. In 25 Vorträgen teilen Geschäftsführer und Fachkräfte ihre Best Practices und bieten Lösungsansätze sowie Strategien. Die Teilnehmenden sollen umsetzbare Ideen für ihr Systemhausgeschäft bezüglich des Ausbaus ihrer Managed-Services-Angebote, ihres Marketings, ihrer Unternehmensführung oder erfolgreicher Mitarbeitergewinnung mitnehmen. Auch die geplanten Seminare, Workshops und Hersteller-Partnertage werden als Online-Format stattfinden.

Zukunftsforscher Lars Thomsen (future matters AG) wird sich im Rahmen seiner Keynote auf der Partnerkonferenz damit auseinandersetzen, welchen Wert IT-Systemhäuser künftig für ihre Kunden schaffen.