02.04.2020 | Retail

Abels wird Bereichsleiter Einkauf bei Euronics

Björn Abels übernimmt bei Euronics ab sofort die neu geschaffene Position als Bereichsleiter Einkauf und soll damit die Verzahnung von Einkauf und Vertrieb vorantreiben.

Seit Beginn des Monats ist Björn Abels in der neu geschaffenen Position des Bereichsleiters Einkauf für Euronics Deutschland tätig. In dieser Rolle verantwortet er die strategische Weiterentwicklung von Einkauf und Category Management bei der Ditzinger Verbundgruppe. Björn Abels berichtet direkt an den für das Ressort Ware zuständigen Sprecher des Vorstands, Benedict Kober.

Seine berufliche Laufbahn begann Abels 1999 bei Metro Cash&Carry. Nach verschiedenen Stationen im strategischen Einkauf und Category Management war er zuletzt Division Category Group Leader der Media-Saturn Deutschland GmbH. In dieser Position verantwortete er hauptsächlich die Bereiche CE-Accessories und Smart Home.