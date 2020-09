07.09.2020 | Distribution

19 neue Auszubildende bei Also Deutschland

Bei Also starten jetzt an sechs verschiedenen Standorten in Deutschland 19 Auszubildende in insgesamt 9 verschiedenen Ausbildungsberufen.

Also Deutschland bildet schon seit vielen Jahren selbst qualifizierte Nachwuchskräfte aus und arbeitet so gegen den Fachkräftemangel in Deutschland. In 2020 starten jetzt an sechs verschiedenen Standorten in Deutschland 19 Auszubildende in insgesamt 9 verschiedenen Ausbildungsberufen. Zu den Berufsausbildungen gehören Fachinformatiker Systemintegration, Groß- und Außenhändler, Studenten im Rahmen eines dualen Studiums VWA, eine Veranstaltungskauffrau sowie Fachlageristen, Kaufmann für E-Commerce, IT-Systemkaufmann und Kaufmann für Büromanagement.

Die Berufsanfänger durchlaufen im Rahmen der Ausbildung mehrere Abteilungen bei Also, um ihnen einen Einblick in die Abläufe des Unternehmens zu gewähren. Dabei sollen sie von Beginn an aktiv in die Geschäftsprozesse eingebunden werden und übernehmen ihrem Kenntnisstand entsprechend verantwortungsvolle Aufgaben. Mit dieser Vorgehensweise würden die Nachwuchskräfte theoretisch und praktisch für ihren Berufsweg vorbereitet und könnten sich Zukunftschancen erarbeiten, teilte das Unternehmen mit.